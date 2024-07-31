Пациентка очнулась за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения

В Великобритании очнулась женщина, смерть мозга которой констатировали врачи

В Великобритании 32-летняя женщина очнулась за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения и удивила этим семью и врачей. Об этом пишет My London.

Мозг Эммы Прайс был поврежден после ее неудачной попытки лишить саму себя жизни. Предполагается, что женщина решилась на такой шаг из-за издевательств на работе. Она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому.

Через какое-то время врачи констатировали, что пациентка больше не очнется. Ее родители уже начали готовиться к похоронам, когда женщина неожиданно открыла глаза. Она даже смогла продержаться без аппарата искусственной вентиляции легких более 30 минут. Пока женщина способна коммуницировать с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы.

Мать Прайс назвала произошедшее чудом и заявила, что ее дочь — боец, который сможет пройти трудный путь восстановления. «Мы знаем, что нашу старую Эмму не вернуть, но с нетерпением ждем встречи с новой Эммой дома», — добавила она.

Ранее сообщалось, что мужчина, не подававший признаков жизни в течение 45 минут, очнулся благодаря врачам. Позже он рассказал об увиденном и открыл смысл жизни, который смог познать за это время.

