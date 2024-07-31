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14:48, 31 июля 2024Культура

Жители Парижа обратились в полицию из-за Джигурды и группы «Мираж»

Жители Парижа обратились в полицию из-за поведения Джигурды и группы «Мираж»
Никита Джигурда

Никита Джигурда. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жители Парижа обратились в полицию из-за поведения актера Никиты Джигурды и участников группы «Мираж». Об этом «Газете.Ru» рассказал лидер музыкального коллектива Алексей Горбашов.

По его словам, парижанам не понравилось поведение артистов во время съемок видео на песню «Не поможет эта ночь».

«Наш 12-метровый лимузин, арендованный для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе "Мулен Руж". Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — рассказал гитарист.

Ранее лидер «Миража» рассказал об «отмене» русской культуры в Европе. По словам музыканта, владельцам русских клубов и магазинов в Германии поступают угрозы и требования сменить названия заведений.

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      Варвара Кошечкина
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