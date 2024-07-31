Жители российского города устроили рыбалку на тротуарах

В Миассе после разлива реки жители устроили рыбалку на пешеходных дорожках

Жители Миасса в Челябинской области после разлива реки устроили рыбалку на тротуарах. Об этом сообщает издание «Подъем».

В сети появились кадры, как мужчина стоит на тропинке у лавки и вытаскивает щуку. По словам автора видеоролика, за 20-30 минут россиянин поймал трех рыб весом до трех килограммов. Однако рыбак не стал их забирать домой и выпустил обратно в воду. «Мужчина, который ловил, изначально не планировал, что его рыбалка будет проходить на тротуарной дорожке», — добавил очевидец.

В мэрии города уточнили, что рыбалка проходила на экотропе «Кошкуль» — она идет по пешеходному мосту через реку Миасс, соединяя микрорайон Комарово и поселок Дачный. «В этом месте река вышла из берегов. И рыба, видимо, тоже решила прогуляться», — пояснили в администрации.

В апреле рыбачить во дворы вышли жители затопленных сел на Алтае. Так, в поселке Михайловка дети начали ловить рыбу из полевой воды прямо возле гаражей домов, в Славгороде двое мужчин поплыли с удочками в надувной лодке по улицам, а житель села Костин Лог устроил рыбалку прямо возле своего дома.