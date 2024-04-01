Экономика
Россияне из затопленных сел вышли рыбачить во дворы
На Алтае жители затопленных сел начали ловить рыбу возле своих домов
Жители затопленных сел на Алтае вышли рыбачить во дворы своих домов. Об этом сообщает aif.ru.
Так, в поселке Михайловка дети начали ловить рыбу из полевой воды прямо возле гаражей домов. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как один ребенок достает улов из мутной воды.
В Славгороде двое мужчин поплыли с удочками в надувной лодке по улицам, а житель села Костин Лог устроил рыбалку прямо возле своего дома.
Ранее сообщалось, что паводками на Алтае оказались подтоплены 254 приусадебных участка, дороги и десять домов. В результате переливов талых вод перекрыты два участка автодорог — в Родинском и Михайловском районах, подтоплен низководный мост через реку Алей в Алейском районе, рассказали в управлении МЧС по региону.