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17:24, 1 апреля 2024Экономика

Россияне из затопленных сел вышли рыбачить во дворы

На Алтае жители затопленных сел начали ловить рыбу возле своих домов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жители затопленных сел на Алтае вышли рыбачить во дворы своих домов. Об этом сообщает aif.ru.

Так, в поселке Михайловка дети начали ловить рыбу из полевой воды прямо возле гаражей домов. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как один ребенок достает улов из мутной воды.

В Славгороде двое мужчин поплыли с удочками в надувной лодке по улицам, а житель села Костин Лог устроил рыбалку прямо возле своего дома.

Ранее сообщалось, что паводками на Алтае оказались подтоплены 254 приусадебных участка, дороги и десять домов. В результате переливов талых вод перекрыты два участка автодорог — в Родинском и Михайловском районах, подтоплен низководный мост через реку Алей в Алейском районе, рассказали в управлении МЧС по региону.

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      Нина Ташевская
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