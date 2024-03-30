На Алтае талые воды перекрыли дороги и подтопили дома

Алтайский край затопило: талая вода перекрывает дороги

На Алтае талые воды затопили приусадебные участки и дороги. Об этом пишет РИА Новости.

«На данный момент в Алтайском крае талыми водами подтоплено 254 приусадебных участка, десять домов, в результате переливов талых вод перекрыты два участка автодорог — в Родинском и Михайловском районах, подтоплен низководный мост через реку Алей в Алейском районе», — говорится в сообщении ГУМЧС по региону.

В селе Михайловское из-за подтопления участков и домов развернуты водоналивные дамбы, подготовлено два пункта временного размещения. В одном из них уже размещены 18 человек. Также подтоплены приусадебные участки в городах Камень-на-Оби, Славгород и в Благовещенском районе. В связи с резким потеплением и активным таянием снега произошли переливы на дорогах местного значения К-62 (от населенного пункта Каип Ключевского района до населенного пункта Ащегуль Михайловского района) и К-50 в Родинском районе, с 16 по 22 километр. Движение на этих участках перекрывают, отрезанных населенных пунктов нет.

Ведутся работы по минимизации последствий подтоплений в регионе, в них задействовано 182 человека и 84 единицы техники. На базе ГУМЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автобус с пассажирами затонул в кювете, заполненном талыми водами. Инцидент произошел в ночь на 30 марта в Волчихинском районе этого российского региона.