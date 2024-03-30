В российском регионе автобус с пассажирами затонул в кювете с талыми водами

МЧС: в Алтайском крае автобус с пассажирами съехал в кювет с талыми водами

В Алтайском крае автобус с пассажирами затонул в кювете, заполненном талыми водами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 30 марта в Волчихинском районе этого российского региона. Автобус Барнаул — Ключи съехал с трассы и оказался в воде. Все девять пассажиров были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал.

В начале марта в подмосковной Коломне коммунальные службы развесили объявления, в которых говорится о возможных подтоплениях жилых домов. Людям предложили помощь в переселении в городские пункты временного проживания из-за предстоящего паводка.

