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10:15, 30 марта 2024Россия

В российском регионе автобус с пассажирами затонул в кювете с талыми водами

МЧС: в Алтайском крае автобус с пассажирами съехал в кювет с талыми водами

В Алтайском крае автобус с пассажирами затонул в кювете, заполненном талыми водами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 30 марта в Волчихинском районе этого российского региона. Автобус Барнаул — Ключи съехал с трассы и оказался в воде. Все девять пассажиров были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал.

В начале марта в подмосковной Коломне коммунальные службы развесили объявления, в которых говорится о возможных подтоплениях жилых домов. Людям предложили помощь в переселении в городские пункты временного проживания из-за предстоящего паводка.

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      Алина Черненко
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