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20:59, 6 марта 2024Среда обитания

Жителям Подмосковья рассказали о возможной эвакуации из-за паводка

Жителям Коломны рассказали о возможной эвакуации из-за паводка

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В подмосковной Коломне коммунальные службы развесили объявления, в которых говорится о возможных подтоплениях жилых домов и предлагается помощь в «переселении в городские пункты временного проживания» из-за предстоящего паводка. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Содержащаяся в объявлениях информация испугала местных жителей. Глава «Департамента городского хозяйства» Роман Истомин заявил, что надеется на то, что до эвакуации коломенцев во временные пункты дело не дойдет.

«Все последствия исключительно из-за того, что очень много снега выпало. Соответственно, воды будет много — вот и все, ни больше, ни меньше. Конечно, мы готовы. У нас будет в любом случае усилен контроль. В случае необходимости, если произойдут подтопления домов, у нас круглосуточно будут аварийные бригады работать. Также будут к этому вопросу подключены дополнительные силы из наших РЭУ», — рассказал собеседник издания, добавив, что для ликвидации последствий паводков были куплены три помпы.

Истомин также отметил, что в зоне риска затопления находятся не более пяти домов. Он сказал, что специалисты будут стараться не допустить сильного подъема уровня воды.

Днем ранее жителей Псковской области предупредили об опасном подъеме уровня воды в реке Великой.

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      Полина Кислицына
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