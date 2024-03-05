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09:40, 5 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасном подъеме уровня Великой

Жителей Псковской области предупредили об опасном подъеме уровня реки Великая

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Псковской области уровень воды в реке Великая поднимется до опасных отметок, что приведет к затоплению населенных пунктов. Об этом жителей региона предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) в Telegram.

«В ближайшие дни прогнозируется достижение уровнями воды неблагоприятных отметок на реке Великая у города Великие Луки Псковской области с подтоплением низменных мест населенных пунктов», — говорится в сообщении. Причиной подъема уровня воды в Великой стало повышение дневных температур до восьми градусов тепла, а также снеготаяние.

Весенние паводки, помимо Псковской области, наблюдаются в Луганской народной республике (ЛНР), а также Брянской, Новгородской и Смоленской областях.

Ранее в этот же день стало известно, какая погода будет в Москве 8 марта.

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