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01:00, 31 июля 2024Ценности

Знаменитости вернули в моду волосы на лобке

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Знаменитости и известные дизайнеры вернули в моду волосы на лобке. Соответствующий материал публикует Standard.

Отмечается, что в платьях с указанной растительностью, приклеенной в области паха, появились манекенщицы на шоу бренда Maison Margiela 2024. Кроме того, в апреле модель Джулия Фокс вышла в свет в бикини с принтом обнаженной интимной зоны с волосами. Также данный тренд поддержала американская рэперша Doja Cat, которая появилась на премии «Грэмми» в полупрозрачном платье марки Dilara Findikoglu и продемонстрировала натуральную внешность.

В свою очередь, основательница салонов красоты Pre- Мими Гастон-Кеннеди отметила, что все больше клиентов предпочитают стрижку волос в зоне глубокого бикини вместо их удаления. «Мы также наблюдаем рост продаж масла для ухода за лобковыми волосами, поскольку молодое поколение заботится о том, что у него есть, принимая свою естественную природу», — добавила предпринимательница.

Также известно, что многие бьюти-студии, в том числе Sol Cosmedics, стали предлагать специальные процедуры для тех, кто хочет вернуть более густую растительность после лазерной эпиляции.

Ранее сообщалось, что непривлекательная женская внешность стала трендом в сети.

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      Карина Черных
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