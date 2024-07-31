Знаменитости вернули в моду волосы на лобке

Знаменитости и известные дизайнеры вернули в моду волосы на лобке. Соответствующий материал публикует Standard.

Отмечается, что в платьях с указанной растительностью, приклеенной в области паха, появились манекенщицы на шоу бренда Maison Margiela 2024. Кроме того, в апреле модель Джулия Фокс вышла в свет в бикини с принтом обнаженной интимной зоны с волосами. Также данный тренд поддержала американская рэперша Doja Cat, которая появилась на премии «Грэмми» в полупрозрачном платье марки Dilara Findikoglu и продемонстрировала натуральную внешность.

В свою очередь, основательница салонов красоты Pre- Мими Гастон-Кеннеди отметила, что все больше клиентов предпочитают стрижку волос в зоне глубокого бикини вместо их удаления. «Мы также наблюдаем рост продаж масла для ухода за лобковыми волосами, поскольку молодое поколение заботится о том, что у него есть, принимая свою естественную природу», — добавила предпринимательница.

Также известно, что многие бьюти-студии, в том числе Sol Cosmedics, стали предлагать специальные процедуры для тех, кто хочет вернуть более густую растительность после лазерной эпиляции.

Ранее сообщалось, что непривлекательная женская внешность стала трендом в сети.