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09:51, 1 августа 2024Россия

11-летний мальчик исчез после побега из российской больницы

В Красноярске 11-летний мальчик исчез после побега из больницы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Красноярске 11-летний мальчик исчез после побега из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Накануне в дежурную часть в российском городе поступило сообщение, что ребенок самовольно ушел из учреждения. В ведомстве отметили, что пропавший мальчик нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную кофту с белой надписью, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Сотрудники правоохранительных органов призвали всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что школьник из Екатеринбурга ушел из дома и исчез после шутки пьяной бабушки о том, что он якобы приемный. Позже мальчика удалось найти, его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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