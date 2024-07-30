Российский школьник исчез после шутки пьяной бабушки

Школьник из Екатеринбурга ушел из дома и исчез после шутки пьяной бабушки

Школьник из Екатеринбурга ушел из дома и исчез после шутки пьяной бабушки о том, что он якобы приемный. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, десятилетний россиянин сильно расстроился после заявления родственницы. Очевидцы рассказали, что в последний раз видели мальчика на велосипеде на Полевском тракте.

В день пропажи школьник был одет в черно-синюю ветровку, черные кофту и спортивные штаны, синие кроссовки. Рост мальчика 150 сантиметров, у него серые глаза и светло-русые волосы.

Ранее сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области пропал девятилетний школьник. Мальчик ушел с детской площадки недалеко от дома. После этого домой он не возвращался.