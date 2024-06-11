Девятилетний школьник пропал в Кузбассе

СК: девятилетний школьник пропал без вести в Ленинск-Кузнецке

В Ленинск-Кузнецке без вести пропал девятилетний школьник. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Кузбассу в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 10 июня около 19:00 мальчик ушел с детской площадки, расположенной рядом с его местом жительства. После этого он дома не появлялся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты изучили место, где ребенка видели в последний раз.

«В настоящее время следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами проводятся масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения мальчика, а также следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения», — подчеркнули в СК.

Ранее в Свердловской области на пятые сутки поисков нашли пропавших мальчика и девочку. Дети исчезли 4 июня после того, как вместе с дедушкой отправились в лес в районе деревни Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, однако 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было. В поисках приняли участие порядка 300 человек — они обследовали два участка леса и дорог, прилегающих к нему 13-километровой лесополосе. Позднее выяснилось, что всего в поисках были задействованы 654 человека и 98 единиц техники.