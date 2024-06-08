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06:03, 8 июня 2024Россия

Пропавших в российском регионе детей нашли

МЧС: пропавшие в Свердловской области дети найдены живыми

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Двое детей, пропавших в лесу в Свердловской области, найдены живыми. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пропавшие дети в Свердловской области найдены. Они живы», — сообщили в ведомстве.

Дети исчезли 4 июня после того, как вместе с дедушкой отправились в лес в районе деревни Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, однако 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было.

Детей искали около 300 человек — они обследовали два участка леса и дорог, прилегающих к нему, Протяженность лесополосы на этом участке составляет свыше 13 километров. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Тульской области нашли пропавшую семью с двумя детьми, которая больше полугода находилась в федеральном розыске. Как выяснилось, девочки в возрасте 12 и 10 лет на протяжении 11 месяцев жили с матерью и отчимом в самодельном лесном шалаше, стены которого состояли из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума.

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      Евгений Силаев
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