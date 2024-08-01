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01:00, 1 августа 2024Ценности

41-летняя модель снялась топлес для модного бренда

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Польская супермодель Аня Рубик снялась топлес для французского бренда Saint Laurent. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя манекенщица предстала на черно-белом снимке в брюках с завышенной талией, широкими штанинами и ремнем с металлической пряжкой. При этом она распустила волосы и продемонстрировала полностью обнаженную грудь на камеру.

Отмечается, что автором кадров стал южноафриканский фотограф и режиссер Хенрик Пуриенн.

Ранее в июне американская актриса, певица и модель Зои Кравиц снялась топлес для фотокниги французского бренда Saint Laurent.

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      Карина Черных
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