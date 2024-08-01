Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:16, 1 августа 2024Ценности

41-летняя российская актриса опубликовала фото в бикини

41-летняя российская актриса Наталья Рудова показала пляжное фото в бикини

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала архивное фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом кадре 41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» позировала, стоя на коленях на пляже на фоне моря. Она надела бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и трусы с металлической фурнитурой и завязками на бедрах. Также знаменитость примерила бейсболку с принтом и распустила волосы.

«Быстрее бы...», — указала артистка в подписи к снимку.

В июле 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась полностью без одежды и показала фото фанатам.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В пятиэтажке на Урале после взрыва обрушились два подъезда. ЧП попало на видео

      В Кремле прокомментировали сбой в работе YouTube

      В Кремле порассуждали об уничтожении самолетов F-16 на Украине

      Названы продукты для снижения риска развития сахарного диабета и болезни Альцгеймера

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      МВД попросило арестовать фигурантов дела АО «Военторг» по обвинению в хищении у Минобороны

      Американская теннисистка пожаловалась на условия выступления на Олимпиаде

      41-летняя российская актриса опубликовала фото в бикини

      Россияне пострадали при массовом налете украинских беспилотников

      Санкции против России насторожили европейскую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше