Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:47, 1 августа 2024Ценности

49-летний бывший солист группы «Чай вдвоем» раскрыл секрет красоты

49-летний певец Денис Клявер назвал спорт и правильное питание секретом красоты

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец, музыкант и актер Денис Клявер раскрыл секрет красоты. Его комментарий публикует «Леди Mail».

По словам бывшего солиста группы «Чай вдвоем», сохранять моложавый внешний вид ему помогает спорт. Музыкант с детства занимался в том числе дзюдо и легкой атлетикой и в настоящее время продолжает тренироваться два раза в неделю.

Кроме того, 49-летний артист заявил, что большое внимание уделяет питанию. Так, он старается не переедать и употреблять полезные продукты. При этом исполнитель отметил, что у него хороший метаболизм.

«Я — реальный пример того, как спорт, питание, восьмичасовой сон, соблюдение режима и правильный жизненный настрой дают результат — возраст не ощущается», — указал собеседник издания.

В июне финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели изучить мирный план Трампа по Украине. Но никаких территориальных уступок не будет

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

      Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

      Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

      В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

      Россиянкам назвали модную одежду на осень

      Член СПЧ сообщила о возможном освобождении журналиста Гершковича из российской колонии

      В Ингушетии нашли скрытый в горах уникальный объект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше