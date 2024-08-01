49-летний бывший солист группы «Чай вдвоем» раскрыл секрет красоты

49-летний певец Денис Клявер назвал спорт и правильное питание секретом красоты

Российский певец, музыкант и актер Денис Клявер раскрыл секрет красоты. Его комментарий публикует «Леди Mail».

По словам бывшего солиста группы «Чай вдвоем», сохранять моложавый внешний вид ему помогает спорт. Музыкант с детства занимался в том числе дзюдо и легкой атлетикой и в настоящее время продолжает тренироваться два раза в неделю.

Кроме того, 49-летний артист заявил, что большое внимание уделяет питанию. Так, он старается не переедать и употреблять полезные продукты. При этом исполнитель отметил, что у него хороший метаболизм.

«Я — реальный пример того, как спорт, питание, восьмичасовой сон, соблюдение режима и правильный жизненный настрой дают результат — возраст не ощущается», — указал собеседник издания.

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