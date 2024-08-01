52-летняя женщина развелась и сходила на свидания со 150 женатыми мужчинами

52-летняя Британка Элизабет Хил прожила с мужем 25 лет, после чего он бросил ее ради более молодой женщины. После развода женщина похудела и радикально изменила жизнь, пишет Metro.

Хил развелась с мужем в 2010 году. Она долгое время не могла найти себе партнера. Проблемой стал и лишний вес, с которым женщина боролась с юности. Катализатором перемен стал обидный комментарий сына, который сказал, что мать выглядит «низкой и коренастой». Женщина пришла к выводу, что, если не будет удовлетворена тем, что видит в зеркале, неуверенность помешает ей найти любовь. В итоге Хил похудела с помощью препарата, сходного по действию с популярным у голливудских звезд «Оземпиком».

«Люди стали заваливать меня комплиментами. Моя уверенность взлетела под потолок, я чувствовала, что жизнь возвращается», — отметила женщина. Она зарегистрировалась на сайте знакомств с женатыми мужчинами и за 14 лет сходила на свидания со 150 партнерами. «Я ищу отношений, а не брака. Это позволяет мне хорошо проводить время без счетов за электричество и семейных разногласий», — объяснила она свой выбор.

Хил утверждает, что предпочитает женатых мужчин, потому что они больше ценят ее и предъявляют к ней меньше требований. «Он будет хорошо ко мне относиться, так как знает, что я могу найти другого, я могу дорожить своей независимостью, зная, что он умчится домой с мыслями обо мне», — добавила она.

Ранее женщина, желающая простить мужу измену, задалась важным вопросом — она захотела узнать, реально ли строить отношения после подобного предательства. На форуме Mumsnet она рассказала, что после расставания с любовницей мужчина стал извиняться, согласился посетить консультации по вопросам брака и просил позволить ему вернуться.