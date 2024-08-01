Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 1 августа 2024Забота о себе

52-летняя женщина развелась и сходила на свидания со 150 женатыми мужчинами

Фото: Ilyuza Mingazova / Unsplash

52-летняя Британка Элизабет Хил прожила с мужем 25 лет, после чего он бросил ее ради более молодой женщины. После развода женщина похудела и радикально изменила жизнь, пишет Metro.

Хил развелась с мужем в 2010 году. Она долгое время не могла найти себе партнера. Проблемой стал и лишний вес, с которым женщина боролась с юности. Катализатором перемен стал обидный комментарий сына, который сказал, что мать выглядит «низкой и коренастой». Женщина пришла к выводу, что, если не будет удовлетворена тем, что видит в зеркале, неуверенность помешает ей найти любовь. В итоге Хил похудела с помощью препарата, сходного по действию с популярным у голливудских звезд «Оземпиком».

«Люди стали заваливать меня комплиментами. Моя уверенность взлетела под потолок, я чувствовала, что жизнь возвращается», — отметила женщина. Она зарегистрировалась на сайте знакомств с женатыми мужчинами и за 14 лет сходила на свидания со 150 партнерами. «Я ищу отношений, а не брака. Это позволяет мне хорошо проводить время без счетов за электричество и семейных разногласий», — объяснила она свой выбор.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

Хил утверждает, что предпочитает женатых мужчин, потому что они больше ценят ее и предъявляют к ней меньше требований. «Он будет хорошо ко мне относиться, так как знает, что я могу найти другого, я могу дорожить своей независимостью, зная, что он умчится домой с мыслями обо мне», — добавила она.

Ранее женщина, желающая простить мужу измену, задалась важным вопросом — она захотела узнать, реально ли строить отношения после подобного предательства. На форуме Mumsnet она рассказала, что после расставания с любовницей мужчина стал извиняться, согласился посетить консультации по вопросам брака и просил позволить ему вернуться.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский дал интервью французскому изданию. Он порассуждал о будущем Украины, переговорах с Россией и Трампе

      Пять стран проведут масштабный обмен заключенными

      В Кремле высказались о переговорах с Украиной фразой «нет взаимности»

      В США заявили о скором освобождении Гершковича в рамках обмена

      У Зеленского заподозрили раздвоение личности

      Россияне стали больше тратить на сигареты

      В Днепропетровске произошли взрывы

      Раскрыт предполагаемый срок лишения свободы главы «Военторга»

      Медведев назвал единственный путь к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

      «Лучшая эскортница Австралии» рассказала о пугающем секс-тренде среди мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше