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11:03, 1 августа 2024Путешествия

«Аэрофлот» опроверг информацию об отмене рейсов из-за нехватки экипажей

«Аэрофлот»: проведенный анализ расписания рейсов авиакомпании поверхностный

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли распространившуюся в сети информацию об отмене рейсов из-за нехватки экипажей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы перевозчика.

В сообщении уточняется, что проведенный анализ расписания рейсов «Аэрофлота» является поверхностным. Перевозчик объяснил, что некоторые перелеты были объединены из-за высокого оборота воздушных судов.

«Все пассажиры были заранее проинформированы по контактам, указанным в бронировании, об изменениях в расписании с предложением бесплатного переоформления на объединенные или другие удобные для них рейсы», — отмечает авиакомпания.

Информация о нехватке экипажей у «Аэрофлота» появилась в Telegram-канале «Авиаторщина» 1 августа. Уточнялось, что за последние два дня перевозчику пришлось отменить почти 70 собственных рейсов из аэропорта Шереметьево.

Ранее стало известно, что Индонезия приветствует возможность запуска прямых рейсов из России на популярный курортный остров Бали. Президент Индонезии Прабово Субианто также выразил уверенность, что выполнять полеты на Бали сможет «Аэрофлот».

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