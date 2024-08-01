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12:50, 1 августа 2024Экономика

Артемий Лебедев рассказал о наследстве для своих 10 детей

Артемий Лебедев решил оставить по квартире своим 10 детям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев решил оставить своим десятерым детям по квартире. О возможном наследстве он рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), видео доступно для просмотра на YouTube.

«Я должен каждому ребенку оставить по квартире. Должен заработать и оставить. Желательно до смерти», — отметил блогер. Он добавил, что к настоящему моменту уже накопил на пару квартир для своих детей.

Известно, что у 48-летнего Лебедева десять детей от пятерых женщин. С последней женой дизайнер развелся в начале этого года — в их браке родились шесть детей. Вскоре после расставания с супругой блогер заявил, что хотел бы иметь еще пятерых наследников.

Ранее Лебедев назвал самое «блевотное» здание Москвы. Дизайнер считает таким объектом ТЦ «Наутилус» на Лубянке.

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      Александра Качан
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