Артемий Лебедев назвал самое «блевотное» здание Москвы

Артемий Лебедев назвал ТЦ «Наутилус» на Лубянке самым ужасным зданием Москвы

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал торговый центр (ТЦ) «Наутилус» на Лубянке самым ужасным зданием Москвы. Об этом он заявил в новом выпуске новостей, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«ТЦ "Наутилус" — это один из самых блевотных проектов в Москве, одно из самых ужасных зданий», — заявил Лебедев. Он добавил, что постройка настолько некрасивая, что за все 20 лет успела «немного настояться» и стать менее уродливой. По словам блогера, глаз местных жителей попросту замылился.

Помимо внешнего вида, Лебедев раскритиковал интерьер ТЦ. Он отметил, что «Наутиллус» очень неудобно устроен внутри. «Единственное, что там хорошо — на последнем этаже был когда-то бар, оттуда вид открывается хороший на Лубянку. На этом все преимущества заканчиваются», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев раскритиковал Пермь. Он назвал город затхлым и скучным.