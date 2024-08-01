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11:48, 1 августа 2024Экономика

Айтишникам запретили увольняться до погашения ипотеки

Минцифры: айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российским айтишникам с IT-ипотекой запретили увольняться до погашения льготного кредита на жилье. О новых правилах сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

Раньше нужно было проработать в IT-компании минимум пять лет с момента оформления кредита, а теперь нельзя увольняться в течение всего срока ипотеки, рассказали в ведомстве.

В Минцифры также сообщили о других изменениях в условиях льготных кредитов для этой категории россиян. Так, ставка по IT-ипотеке сейчас не должна превышать 6 процентов годовых (ранее предельное значение было на уровне 5 процентов).

Ранее ипотеку для IT-специалистов в России собрались продлить до 2030 года. Чтобы получить такой кредит на приобретение жилья, IT-специалист, проживающий в одном из городов-миллионников, а также в Московской или Ленинградской областях, должен иметь средний доход (до вычета НДФЛ) от 150 тысяч рублей. Для остальных населенных пунктов эта сумма начинается от 90 тысяч.

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      Нина Ташевская
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