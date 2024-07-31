Ипотеку для айтишников решили продлить

Правительство России: ипотеку для IT-специалистов продлят до 2030 года

С августа 2024 года в России продлят льготную программу кредитования для IT-специалистов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Правительства России.

Предельная ставка составит до шести процентов годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях ─ до девяти миллионов рублей. Кроме того, ставку могут снизить дополнительно за счет банковских и региональных программ. Чтобы получить такой кредит на приобретение жилья, IT-специалист, проживающий в одном из городов-миллионников, а также в Московской или Ленинградской областях, должен иметь средний доход (до вычета НДФЛ) от 150 тысяч рублей. Для остальных населенных пунктов эта сумма начинается от 90 тысяч.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, с учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не меньше 82 тысяч региональных специалистов. Отмечается, что за все время действия этой программы IT-специалистам выдали более 75 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 700 миллиардов рублей.

Ранее появилась информация, что в правительстве задумались о снижении максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов до 9 миллионов рублей.

По словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева главная цель этой льготной программы — удержать специалистов на местах в регионах.