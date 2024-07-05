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01:23, 5 июля 2024Экономика

В России захотели сократить лимит выдаваемой IT-ипотеки вдвое

В правительстве обсудят сокращение лимита выдаваемой IT-ипотеки вдвое
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В правительстве обсуждают вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов (действует для регионов, где проживает более 1 миллиона человек) до 9 миллионов рублей. Об этом пишет РБК.

«Сейчас 40 процентов IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», — отметил источник телеканала.

По данным издания, сейчас рассматривается еще один вариант, который предполагает стимулирование региональных айтишников к более активному участию в программе.

Ранее Минфин выступил за то, чтобы свернуть все виды льготной ипотеки, кроме семейной, которую решили продлить до 2030 года, в указанные сроки. Государственная программа ипотеки для IT-специалистов должна завершиться в конце года. Свое мнение Минфин объясняет тем, что в данный момент более 90 процентов жилищных кредитов на новостройки выдаются по льготным условиям и эту долю следует сократить до 25 процентов, чтобы не допустить перекоса рынка.

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      Юлия Мискевич
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