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17:15, 29 июля 2024Экономика

Одну из льготных ипотек в России захотели продлить

Шадаев: Минцифры и Минфин решили обсудить продление льготной IT-ипотеки

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России обсуждается вопрос о продлении льготной ипотеки для айтишников. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, его ведомство и Минфин РФ обсуждают условия продления этой программы. Главная цель — удержать специалистов на местах в регионах.

До этого в российском правительстве уже поднимали вопрос об этом виде кредитования. Есть сведения, что максимальную сумму IT-ипотеки хотели понизить с 18 миллионов (действует для регионов, где проживает более одного миллиона человек) до 9 миллионов рублей.

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В апреле Минфин выступил за завершение почти всех программ льготной ипотеки, кроме семейной. Свою позицию ведомство обосновало тем, что на тот момент более 90 процентов жилищных ссуд на новостройки выдавали по льготным условиям. Эту долю надо сократить до 25 процентов, чтобы избежать перекоса рынка.

В том же месяце правительство повысило общий лимит по льготной программе ипотеки для IT-специалистов на 200 миллиардов — до 700 миллиардов рублей.

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