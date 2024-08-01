Белоусов поздравил бойцов ВС России со взятием нового населенного пункта в зоне СВО

Глава МО РФ Белоусов поздравил 132-ю бригаду с освобождением Ленинского в ДНР

Глава Минобороны поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады со взятием нового населенного пункта в зоне спецоперации (СВО). Речь идет о Ленинском (Донецкая народная республика), об этом сообщается в пресс-службе министерства в Telegram.

За это время бойцы ВС России освободии уже 17 населенных пунктов в ДНР. «Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», — говорится в телеграме Белоусова.

Глава оборонного ведомства выразил благодарность военнослужащим за верность Военной присяге и заявил, что они продолжат приближать победу.

Ранее Белоусов вручил награды бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ, отличившимся в зоне СВО. По его словам, государственных наград удостоены более пяти тысяч бойцов бригады, а 21 из них присвоено звание Героя России.