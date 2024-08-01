Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:16, 1 августа 2024Россия

Белоусов поздравил бойцов ВС России со взятием нового населенного пункта в зоне СВО

Глава МО РФ Белоусов поздравил 132-ю бригаду с освобождением Ленинского в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Минобороны поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады со взятием нового населенного пункта в зоне спецоперации (СВО). Речь идет о Ленинском (Донецкая народная республика), об этом сообщается в пресс-службе министерства в Telegram.

За это время бойцы ВС России освободии уже 17 населенных пунктов в ДНР. «Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», — говорится в телеграме Белоусова.

Глава оборонного ведомства выразил благодарность военнослужащим за верность Военной присяге и заявил, что они продолжат приближать победу.

Ранее Белоусов вручил награды бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ, отличившимся в зоне СВО. По его словам, государственных наград удостоены более пяти тысяч бойцов бригады, а 21 из них присвоено звание Героя России.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о планах сохранить «туман войны» в вопросе поставок F-16. Первые истребители уже прибыли на Украину

      В МИД России понадеялись на принятие Украиной аргументов Ватикана

      Ветеран СВО в инвалидной коляске вышел на улицу просить милостыню

      Кузнецов объяснил переход в СКА

      В США рассказали об ответе России на появление F-16 на Украине

      Илон Маск обратил внимание на исчезновение Байдена

      Сумму исков Минобороны к Военно-строительной компании оценили

      Медведчук раскрыл судьбу западных спонсоров Зеленского

      Мужчина на автомобиле преследовал леопарда в Приморье

      В Калининграде приземлился задействованный при обмене Бута самолет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше