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18:16, 30 июля 2024Россия

Белоусов встретился с бойцами спецназа ВДВ

Глава Минобороны России Белоусов вручил награды бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе поездки в Московский военный округ встретился с бойцами 45-й гвардейской бригады спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Глава ведомства поздравил личный состав соединения с 30-летием со дня его основания и вручил военнослужащим, отличившимся в зоне специальной военной операции, государственные награды: орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» второй степени.

По словам Белоусова, на сегодняшний день государственных наград удостоены более пяти тысяч бойцов бригады, а 21 из них присвоено звание Героя России. Он подчеркнул, что военнослужащие эффективно выполняют самые сложные задания в зоне боевых действий, «воплощая в жизнь свой девиз — "Побеждает сильнейший"».

Помимо этого, министр проверил условия размещения военнослужащих, состояние учебно-материальной базы и места хранения вооружения.

Ранее Белоусов посетил с рабочим визитом один из полигонов Ленинградского военного округа, где ему продемонстрировали практические занятия операторов беспилотников, танковых экипажей, минометчиков, артиллеристов и снайперов, а также подготовку по армейской тактической стрельбе и управлению подразделениями.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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