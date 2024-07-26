Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 26 июля 2024Россия

Белоусову показали подготовку российских танкистов на полигоне

Белоусов посетил учения танкистов на полигоне в Ленинградском военном округе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил один из полигонов Ленинградского военного округа, где проверил подготовку военнослужащих, в том числе танкистов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Министру показали учебный процесс как специалистов по различным военным специальностям, так и только заключивших контракт с Минобороны военных. Белоусову продемонстрировали практические занятия операторов беспилотников, танковых экипажей, минометчиков, артиллеристов и снайперов, а также подготовку по армейской тактической стрельбе и управлению подразделениями.

Как доложил министру его заместитель Юнус-Бек Евкуров, занятия проводят инструкторы с боевым опытом, полученным на специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подготовка ведется с учетом особенностей западного вооружения, применяемого Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Помимо этого, Белоусов анонсировал появление в армии курсов по вождению багги и квадроциклов.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

Ранее министр обороны обратился к бойцам Вооруженных сил России и поздравил их с взятием под контроль населенных пунктов Розовка и Песчаное, расположенных на стыке Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Белоусов отметил, что российские войска уверенно оттесняют бойцов ВСУ на богуславском направлении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      В Одессе мужчина поджег машину соседа из-за татуировок

      Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

      Названы главные причины страха общаться с людьми

      Россиянин спас соседку от медведя с помощью лопаты

      Украинские беспилотники обесточили несколько населенных пунктов в российском регионе

      Стрелявший в Фарион получал инструкции по переписке

      Десятки детей отравились в частном детском саду в Санкт-Петербурге

      Туристов на Камчатке засыпало камнями на вулкане

      Адвокат раскрыл подробности развода Алсу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше