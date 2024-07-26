Белоусову показали подготовку российских танкистов на полигоне

Белоусов посетил учения танкистов на полигоне в Ленинградском военном округе

Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил один из полигонов Ленинградского военного округа, где проверил подготовку военнослужащих, в том числе танкистов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Министру показали учебный процесс как специалистов по различным военным специальностям, так и только заключивших контракт с Минобороны военных. Белоусову продемонстрировали практические занятия операторов беспилотников, танковых экипажей, минометчиков, артиллеристов и снайперов, а также подготовку по армейской тактической стрельбе и управлению подразделениями.

Как доложил министру его заместитель Юнус-Бек Евкуров, занятия проводят инструкторы с боевым опытом, полученным на специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подготовка ведется с учетом особенностей западного вооружения, применяемого Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Помимо этого, Белоусов анонсировал появление в армии курсов по вождению багги и квадроциклов.

Ранее министр обороны обратился к бойцам Вооруженных сил России и поздравил их с взятием под контроль населенных пунктов Розовка и Песчаное, расположенных на стыке Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Белоусов отметил, что российские войска уверенно оттесняют бойцов ВСУ на богуславском направлении.