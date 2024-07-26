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11:23, 26 июля 2024Россия

Глава Минобороны анонсировал курсы вождения багги и квадроциклов в армии

Глава Минобороны России Белоусов анонсировал курсы вождения багги в армии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов анонсировал курсы вождения багги и квадроциклов в армии. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Министр посетил полигон в Ленинградском военном округе. Белоусов пояснил, что багги и квадроциклы востребованы и для доставки боеприпасов, довольствия и эвакуации раненых солдат.

До этого глава Минобороны поздравил российских военных, занявших два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

21 июля стало известно, что российские войска заняли два населенных пункта — Розовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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