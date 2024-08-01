Белый дом высказался об освобождении заключенных из России

Белый дом подтвердил обмен Гершковича, Уилана, Курмашевой и Кара-Мурзы

Сделка по масштабному обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы между Россией и США стала подвигом дипломатии. Об этом заявил Белый дом на своем официальном сайте.

«Сделка, дала им свободу, была настоящим подвигом дипломатии (...) США благодарны своим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всего времени этих сложных переговоров, а именно: Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию», — отмечается в заявлении.

Также Белый дом подчеркнул, что состоявшийся обмен является «ярким примером важности друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться в этом мире». В частности, было указано на то, что союзники США «делают американцев безопаснее».

Ранее телеканал NTV сообщил, что в обмене заключенных участвовали 26 человек. Из них 10 направятся в Россию, 13 — в Германию, и трое — в США.