Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:46, 1 августа 2024Ценности

Бьянку Цензори в обнажающем ягодицы боди заметили на свидании с мужем

Фото: @biancacesori

Папарацци заметили дизайнера Бьянку Цензори в откровенном наряде на свидании с мужем, рэпером Канье Уэстом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Известно, что возлюбленные направлялись в ресторан Stonehouse, расположенном в Санта-Барбаре, США. Так, фотографы запечатлели супругу музыканта в обнажающем ягодицы белом боди, колготках и остроносых черных туфлях. Уэст, в свою очередь, был одет в белую футболку, черные брюки и кроссовки.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст установил жесткий контроль над Бьянкой Цензори. Стало известно, что артист принимает все решения за супругу и критикует ее внешний вид. Кроме того, он проверяет ее социальные сети и следит за тем, что она ест и пьет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Маск задался вопросом, куда пропал Байден и жив ли он. Президент США стал редко появляться на публике

      Назван срок прихода бабьего лета в Москву

      Россиянин в социальных сетях оправдал атаки украинских беспилотников и был задержан ФСБ

      На Урале нелегал изнасиловал малолетнюю девочку в общественном месте и попался

      Названа причина обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

      Младенцев достали из-под завалов после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

      Названо влияние глобального потепления на ряд регионов России

      Бьянку Цензори в обнажающем ягодицы боди заметили на свидании с мужем

      Форвард ЦСКА попрощался с командой

      Стало известно о находящихся под завалами людях после обрушения подъезда в Нижнем Тагине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше