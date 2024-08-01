Бывшая жена Моргенштерна показала откровенные фото с пляжа

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина снялась в топе от бикини и мини-юбке

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша снялась, гуляя по пляжу в серебристом наряде с рюшами и драпировками. Так, она надела топ от бикини и мини-юбку в аналогичном стиле. При этом экс-избранница музыканта распустила волосы и отказалась от макияжа.

В то же время она запечатлела себя в гостиничном номере в указанной одежде. Девушка позировала у зеркала, приспустив юбку.

В июле российская блогерша и певица Валя Карнавал снялась в обнажающем ягодицы бикини на отдыхе.