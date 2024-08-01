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11:09, 1 августа 2024Наука и техника

В какао-продуктах выявили тяжелые металлы

Frontiers in Nutrition: в какао-продуктах в США выявили кадмий и свинец

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ученые Университета Джорджа Вашингтона выявили значительное количество тяжелых металлов в какао-продуктах, продаваемых в США, с превышением допустимых норм содержания свинца и кадмия. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Специалисты анализировали 72 различных какао-продукта, включая темный шоколад, на протяжении восьми лет. Оценка производилась на основе максимально допустимых доз для свинца, кадмия и мышьяка, чтобы определить потенциальные риски для здоровья.

В 43 процентах изученных продуктов уровень свинца превысил допустимые нормы, а в 35 процентах был превышен уровень кадмия. Мышьяк был обнаружен в пределах допустимых значений. Примечательно, что более высокое содержание тяжелых металлов было характерно для так называемых органических продуктов.

Хотя одна порция таких продуктов может не представлять значительного риска для здоровья, регулярное употребление или сочетание с другими источниками тяжелых металлов может привести к превышению допустимых уровней воздействия. Это вызывает особое беспокойство, учитывая популярность темного шоколада и его предполагаемую пользу для здоровья.

Исследователи также подчеркивают важность осведомленности потребителей о возможных рисках, связанных с органическими какао-продуктами. Они отмечают, что необходима осторожность при выборе продуктов, чтобы минимизировать потенциальное воздействие тяжелых металлов.

Органическими продуктами называют продукция сельского хозяйства, изготовленная с использованием удобрений органического происхождения, такие как компостный навоз, сидераты и костная мука, и таких методов, как севооборот и сопутствующие посадки.

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      Александр Еникеев
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