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07:15, 1 августа 2024Ценности

Девушка поругалась в поезде с пенсионеркой из-за непристойного наряда

Кадр: Jam Press Vid

Британка Даниэлла Ракхдун поругалась в поезде с пенсионеркой из-за непристойного наряда. На соответствующее видео обратило внимание Daily Mail.

21-летняя студентка театрального факультета рассказала, что запланировала для встречи с подругой надеть белую мини-юбку и укороченный топ с леопардовым принтом. По словам девушки, когда она садилась в поезд, женщина 70-80 лет посмотрела на ее наряд и сказала своему мужу: «Неудивительно, что их насилуют». «Я сидела две минуты и размышляла, не направлен ли этот комментарий на меня. Я чувствовала себя ужасно и испытывала отвращение», — поделилась она своими переживаниями.

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После этого Ракхдун решила поговорить с женщиной и записала всю их беседу на видео. «Когда вы сказали:
"Нет ничего удивительного в том, что их насилуют", я надеюсь, вы не обо мне говорили», — обратилась она к ней. «Вы, девочки, ходите почти без одежды и выглядите прекрасно. Но вы не заботитесь себе, поскольку не прикрываетесь. Вот, что меня беспокоит», — пояснила женщина.

В свою очередь, девушка ответила ей, что желания незнакомцев ее не касаются, и она может носить любую одежду. Однако женщина посоветовала Ракхдун быть острожной, поскольку не все мужчины могут оставаться равнодушными к откровенным нарядам девушек.

В феврале сообщалось, что охранник магазина Dalby Shoppingworld в Квинсленде, Австралия, выгнал постоянную покупательницу из-за внешнего вида. Тогда 20-летняя Мэдисон Грин рассказала журналистам, что ей нужно было купить продукты для своей бабушки. По ее словам, она была одета в синие шорты и кроп-топ, который немного обнажал ее живот.

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      Карина Черных
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