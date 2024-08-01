Девушка поругалась в поезде с пенсионеркой из-за непристойного наряда

Британка Даниэлла Ракхдун поругалась в поезде с пенсионеркой из-за непристойного наряда. На соответствующее видео обратило внимание Daily Mail.

21-летняя студентка театрального факультета рассказала, что запланировала для встречи с подругой надеть белую мини-юбку и укороченный топ с леопардовым принтом. По словам девушки, когда она садилась в поезд, женщина 70-80 лет посмотрела на ее наряд и сказала своему мужу: «Неудивительно, что их насилуют». «Я сидела две минуты и размышляла, не направлен ли этот комментарий на меня. Я чувствовала себя ужасно и испытывала отвращение», — поделилась она своими переживаниями.

После этого Ракхдун решила поговорить с женщиной и записала всю их беседу на видео. «Когда вы сказали:

"Нет ничего удивительного в том, что их насилуют", я надеюсь, вы не обо мне говорили», — обратилась она к ней. «Вы, девочки, ходите почти без одежды и выглядите прекрасно. Но вы не заботитесь себе, поскольку не прикрываетесь. Вот, что меня беспокоит», — пояснила женщина.

В свою очередь, девушка ответила ей, что желания незнакомцев ее не касаются, и она может носить любую одежду. Однако женщина посоветовала Ракхдун быть острожной, поскольку не все мужчины могут оставаться равнодушными к откровенным нарядам девушек.

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