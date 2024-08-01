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13:18, 1 августа 2024Ценности

Девушка заказала в интернете модное платье и рассмеялась во время примерки

Кадр: @EVIITAA_X / TikTok

Девушка заказала в интернете модный наряд и рассмеялась во время примерки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео Эвита (фамилия неизвестна) рассказала, что приобрела в онлайн-магазине облегающее розовое платье с высоким асимметричным разрезом и длинным прозрачным шлейфом. При этом пользовательница сети с никнеймом @eviitaa_x уточнила, что изделие было украшено сияющими пайетками.

Однако после получения посылки она удивилась ее содержимому. Эвита во время примерки заметила, что платье не похоже на то, что она заказывала. По ее словам, оно было оформлено цветочным принтом и чересчур высоким разрезом. «То, что вы заказываете, и то, что вы получаете», — подписала она ролик, который набрал более 3,5 миллиона просмотров.

Многие зрители отреагировали на покупку юзерши следующими фразами: «Как будто тебе прислали рисунок платья», «Это безумие», «Это буквально одно и то же. Я не понимаю твоих возмущений», «Не вижу разницы», «Хочется узнать цену этого шедевра».

Ранее пользовательница сети с никнеймом @roguespare сделала заказ в интернет-магазине британского бренда PrettyLittleThing и удивилась содержимому посылки.

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      Мария Винар
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