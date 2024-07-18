Девушку едва не стошнило от содержимого посылки с заказом из интернет-магазина

Пользовательница сети с никнеймом @roguespare (имя и фамилия неизвестны) сделала заказ в интернет-магазине британского бренда PrettyLittleThing и удивилась содержимому посылки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео девушка рассказала, что приобрела на сайте популярной марки платье зеленого цвета, расшитое пайетками. После этого она показала на камеру, что внутри коробки с данной вещью находились поношенные трусы. Ее едва не стошнило от увиденного. «Самое обидное, что это платье именно того размера, который мне нужен!» — высказалась автор ролика.

Зрители разделились во мнениях по поводу произошедшего. «Постирай платье и выброси трусы. В чем проблема?», «Зачем ты нас обманываешь? Это ведь твои трусы», «Это отвратительно», «Я бы пошутил так: постирай их и сохрани», «О нет! Это ненормально», — писали они в комментариях под видео.

В марте сообщалось, что покупательница приобрела одежду в интернет-магазине Shein и удивилась неожиданной находке в посылке. Тогда жительница Теннесси Анна Элиот приобрела на сайте ретейлера несколько платьев, однако вместо них получила в коробке банку фасоли и пробирку без подписи с красной жидкостью.