Диетолог рассказала о связи любви к сладкому со старением

Диетолог Лазуренко: добавленный сахар повышает риск преждевременного старения

Добавленный сахар способен ускорить старение даже при сбалансированном питании, предупредила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. О связи любви к сладкому со старением она рассказала в беседе с телеканалом «360».

Она сослалась на недавнее исследование ученых Калифорнийского университета, доказавших, что добавленный сахар в готовых продуктах, то есть такой, который человек не добавлял сам, действительно повышает риск преждевременного старения. Лазуренко объяснила, что дело в процессе гликации, при котором сахара в организме присоединяются к белкам и жирам, после чего образуются продукты гликации.

«Продукты гликации накапливаются в тканях и оказывают токсическое воздействие на клетки, которые провоцируют так называемый окислительный стресс, неинфекционное воспаление, [они] в разы ускоряют процессы старения и незапрограммированной гибели клеток», — говорит врач.

По словам Лазуренко, именно гликация обуславливает развитие «болезней цивилизации», ассоциированных с возрастом: ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза. Желающим снизить риск преждевременного старения врач порекомендовала есть меньше простых углеводов и сахара, больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, нерастворимого волокна, отрубей, цельных злаков и антиоксидантов, а также внимательно читать состав продуктов из магазина.

Первыми на упаковке, обратила внимание эндокринолог, указаны ингредиенты, которые присутствуют в продукте в большем объеме, чем остальные: в продуктах с добавленным сахаром это могут быть сам сахар, фруктоза и «сахара природного происхождения».

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