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12:35, 28 июля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о «жестокой расплате» за частое употребление кофе

Диетолог Дианова: частое употребление кофе — это кредит у организма

Фото: freepik

Диетолог Нурия Дианова предупредила россиян, что частое употребление кофе может повлечь жестокую и долгую расплату. По словам специалиста, когда человек пьет этот напиток, он берет у организма энергию взаймы. Слова Диановой приводит РИА Новости.

Диетолог отметила, что у пристрастившихся к кофе может страдать работа мозга и других органов, в частности желудочно-кишечного тракта. При наличии некоторых заболеваний бодрящий напиток и вовсе должен быть противопоказан, при ряде других — ограничен.

Так, особо осторожными стоит быть тем, кто страдает нарушением сердечного ритма, эрозивно-язвенной болезнью желудка или синдромом Жильбера. Кроме того, нельзя совмещать употребление кофе с приемом лекарств, так как это может снизить эффективность препаратов.

При этом какое количество кофе можно выпивать, зависит от метаболизма и других факторов. «Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трех чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет», — указала эксперт. Дианова считает оптимальным вариантом выпивать по две чашки кофе в день — утром и на полдник, когда энергоресурсы снижаются и можно простимулироваться.

При этом эксперт подчеркнула, что имеет в виду настоящий, качественный продукт, а не его дешевые заменители.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал о пользе растворимого кофе. Он уточнил, что в зерновом кофе содержится вещество под названием кафестол, которое при регулярном употреблении напитка повышает уровень холестерина в организме. Из-за этого у человека может развиться атеросклероз, предупредил кардиолог.

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      Екатерина Подвигина
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