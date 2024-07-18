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16:11, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу растворимого кофе

Врач Гандельман заявил, что растворимый кофе не повышает холестерин

Фото: Anna_Kim / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о пользе растворимого кофе. Выпуск, в котором врач рассказал о его положительных свойствах, доступен на сайте телеканала.

Он уточнил, что в зерновом кофе содержится вещество под названием кафестол, которое при регулярном употреблении напитка повышает уровень холестерина в организме. Из-за этого у человека может развиться атеросклероз, предупредил кардиолог.

Гандельман объяснил, что в растворимом кофе кафестола содержится в 24 раза меньше, чем в зерновом. Поэтому напиток не повышает холестерин, отметил специалист.

Кроме того, подчеркнул специалист, в растворимом кофе содержится в полтора раза больше кофеина. Он обладает мочегонным эффектом, из-за чего может снижать артериальное давление.

Ранее Гандельман рассказал о пользе напитка из кофе и апельсинового сока. По словам врача, он может снизить уровень холестерина.

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