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04:00, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданное полезное свойство напитка из кофе

Врач Гандельман: напиток из кофе и апельсинового сока снижает холестерин

Фото: Karl Fredrickson / Unsplash

Врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление напитка из холодного кофе и апельсинового сока снижает холестерин. Выпуск передачи, в котором медики раскрыли неожиданное полезное свойства напитка, доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что кофе горячего приготовления содержит вещества, которые незначительно повышают холестерин. «Когда мы настаиваем кофе при низкой температуре, его там фактически нет. Холестерин снижается резко», — отметил Гандельман. Малышева, в свою очередь, назвала кофе полезным напитком. «Он продлевает жизнь. Про него только хорошее сегодня известно», — пояснила она.

По словам специалистов, если добавить в холодный кофе апельсиновый сок, то напиток станет еще полезнее. «Апельсины тоже содержат вещества, которые снижают уровень холестерина, то есть эффект холодного кофе с апельсиновым соком будет двойной», — подчеркнул Гандельман.

Ранее врач общей практики Александр Мясников развеял популярный миф о кофе. Доктор заверил, что этот напиток не блокирует усвоение витаминов.

Мясников также опроверг другое популярное заблуждение об опасности кофе. Он заявил, что употребление напитка невредно для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Помимо этого, медик рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени.

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      Олег Давыдов
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