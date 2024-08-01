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16:01, 1 августа 2024Экономика

Домохозяек призвали реанимировать унитаз нашатырем

Нашатырный спирт поможет спасти унитаз от въевшихся пятен ржавчины

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Спасти унитаз от въевшихся пятен ржавчины поможет нашатырный спирт. Реанимировать таким образом сантехнику призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали смешать в равных пропорциях нашатырь и перекись водорода — хватит по 50 миллилитров каждого раствора. «Далее следует надеть хозяйственные перчатки, взять новую кухонную губку и пропитать ее приготовленным средством. Сперва состав надо проверить на маленьком участке загрязненной поверхности унитаза», — пояснили эксперты.

Если средство никак не навредило сантехнике и начало выводить пятно, им нужно протереть все загрязненные поверхности унитаза. «Не спешите смывать средство после завершения процедуры. Подождите примерно 10 минут», — подчеркнули специалисты. В противном случае состав не успеет растворить налет.

Ранее домохозяйкам посоветовали натирать мебель отходами от кофе. Эксперты призвали смешать кофейную гущу с водой и растительным маслом, а потом нанести на деревянные предметы интерьера. Это средство поможет избавить поверхности от пятен и потертостей.

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      Нина Ташевская
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