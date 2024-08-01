Домохозяек призвали реанимировать унитаз нашатырем

Нашатырный спирт поможет спасти унитаз от въевшихся пятен ржавчины

Спасти унитаз от въевшихся пятен ржавчины поможет нашатырный спирт. Реанимировать таким образом сантехнику призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали смешать в равных пропорциях нашатырь и перекись водорода — хватит по 50 миллилитров каждого раствора. «Далее следует надеть хозяйственные перчатки, взять новую кухонную губку и пропитать ее приготовленным средством. Сперва состав надо проверить на маленьком участке загрязненной поверхности унитаза», — пояснили эксперты.

Если средство никак не навредило сантехнике и начало выводить пятно, им нужно протереть все загрязненные поверхности унитаза. «Не спешите смывать средство после завершения процедуры. Подождите примерно 10 минут», — подчеркнули специалисты. В противном случае состав не успеет растворить налет.

Ранее домохозяйкам посоветовали натирать мебель отходами от кофе. Эксперты призвали смешать кофейную гущу с водой и растительным маслом, а потом нанести на деревянные предметы интерьера. Это средство поможет избавить поверхности от пятен и потертостей.