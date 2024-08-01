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19:23, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Дудь при выключенных камерах пожаловался Лебедеву на жизнь в Европе

Mash: Юрий Дудь пожаловался Артемию Лебедеву на криминал и карманников в Европе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву, у которого он брал интервью, на жизнь в Европе и признался, что в России он чувствовал себя безопасней. Об этом Лебедев рассказал Mash, сообщается в Telegram-канале издания.

Уточняется, что беседа произошла при выключенных камерах, когда интервью уже было закончено. По словам Лебедева, Дудь пожаловался на криминал в европейских городах и карманников. В частности, как заявил дизайнер, он отметил, что миф о спокойной жизни в Европе разрушается о криминал. Журналист заверил, что европейские воры-карманники достают телефоны прямо на ходу.

Кроме того, Дудя также разочаровали европейские рестораны. «За кадром, после интервью Юра искренне поностальгировал по московским ресторанам», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина захотела подать в суд на Лебедева и Дудя после выхода интервью блогера на канале журналиста.

Интервью Лебедева с Дудем длительностью больше трех часов было опубликовано на YouTube 1 августа. За 9 часов видео набрало более двух миллионов просмотров. В разговоре блогеры обсудили в том числе деятельность Лиги безопасного интернета и Мизулиной в частности. «Я считаю, что ее (Мизулиной — прим. «Ленты.ру») деятельность вредна для России. Она не помогает, она отпугивает людей», — заявил Лебедев. Блогер также назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом».

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      Олег Давыдов
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