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18:47, 1 августа 2024Культура

Экс-вокалист «На-На» высказался об уехавших из России звездах

Экс-вокалист «На-На» Левкин осудил уехавших из России звезд
Владимир Левкин

Владимир Левкин. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экс-вокалист группы «На-На» Владимир Левкин высказался об уехавших из России звездах. Его слова приводит MK.

Левкин осудил коллег, которые покинули страну и негативно высказываются в ее адрес. Он назвал такое поведение недопустимым. «Военные присягают своей стране, а обычные люди должны быть просто патриотами, любить, помогать, беречь свою страну. И в сложной ситуации, наоборот, сплотиться», — заявил артист.

Музыкант также рассказал о своей поездке в госпиталь к бойцам специальной военной операции. «Я поехал поддержать дух наших солдат, поклониться им, поблагодарить за отвагу и доблесть. Их лица невозможно забыть», — заключил он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предсказал судьбу покинувших Россию артистов на Западе.

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      Мария Рюрикова
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