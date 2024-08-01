Экс-вокалист «На-На» высказался об уехавших из России звездах

Экс-вокалист «На-На» Левкин осудил уехавших из России звезд

Экс-вокалист группы «На-На» Владимир Левкин высказался об уехавших из России звездах. Его слова приводит MK.

Левкин осудил коллег, которые покинули страну и негативно высказываются в ее адрес. Он назвал такое поведение недопустимым. «Военные присягают своей стране, а обычные люди должны быть просто патриотами, любить, помогать, беречь свою страну. И в сложной ситуации, наоборот, сплотиться», — заявил артист.

Музыкант также рассказал о своей поездке в госпиталь к бойцам специальной военной операции. «Я поехал поддержать дух наших солдат, поклониться им, поблагодарить за отвагу и доблесть. Их лица невозможно забыть», — заключил он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предсказал судьбу покинувших Россию артистов на Западе.