Жиголо Кингсли из Африки рассказал об интимных услугах главе МИД ФРГ Бербок

Мужчина-жиголо из Африки по имени Кингсли рассказал в интервью Daily Post о свиданиях с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Раньше Кингсли работал гидом, но последние пять лет оказывает интимные услуги женщинам из Европы, большинство из которых занимают значительные руководящие посты. В ответ на просьбу поделиться историей об одной из своих самых незабываемых клиенток, молодой человек поведал, что среди них есть одна, которая «выделяется среди всех остальных». «Если я не ошибаюсь, она министр из Германии», — заявил Кингсли, не назвав ее имени.

По словам эскортника, он познакомился с политиком из ФРГ в декабре 2022 года во время ее визита в столицу Нигерии Абуджу. Парень запомнил, что она участвовала во встрече на высшем уровне и была одета в малиновое платье. «Мы хорошо провели вечер, поговорили, а потом она дала понять, что ей нравится компания красивого черного джентльмена», — добавил он. Кингсли признался, что провел с женщиной-министром «удивительную, фантастическую ночь», после чего она ушла.

Полгода спустя дама снова связалась с ним и спросила, сможет ли он сопровождать ее в поездке в Преторию (ЮАР). Мужчина пояснил, что «из-за характера ее работы» их свидания случаются всего два раза в год, при этом они почти не проводят вместе ни дня, а обычно всего одну ночь.

В последний раз Кингсли встречался со своей клиенткой из Германии меньше недели назад в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Она позвонила ему в начале июля и спросила, может ли он забронировать место, «где мы могли бы хорошо провести время без перерывов». Во время встречи она рассказала ему о своем визите в Сенегал и «о напряжении, которое она испытывает во время работы, о том, какое давление она испытывает все время». «Я видел, что она скучает по мне», — добавил африканец.

Журналисты немецкого издания Zeitgeschenen изучили зарубежные поездки Бербок с помощью сайта МИД Германии и обнаружили, что в последнее время она несколько раз посещала африканские страны, в том числе Абуджу в декабре 2022 года, а через шесть месяцев отправилась в Преторию. При этом, благодаря фотографиям можно заметить, что в Нигерии министр действительно была одета в малиновое платье.

«Таким образом, интервью дает возможность предположить, что Анналена Бербок уже несколько лет занимается сексом с жиголо в Африке», — пришли к выводу авторы материала.

В начале июля Анналена Бербок нарушила запрет своей партии «Союз 90/Зеленые» и полетела ночным рейсом из Франкфурта в Люксембург. Партия долгие годы боролась за запрет ночных перелетов в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне и в 2011 году смогла добиться запрета на ночные рейсы с 23:00 до 05:00.