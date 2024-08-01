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06:08, 1 августа 2024Экономика

Евросоюз захотел ограничить ввоз российской рыбы

Die Welt: Евросоюз обсудит ограничения на ввоз российской рыбы
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России обсудит ограничения на ввоз российской рыбы. Об этом пишет Die Welt.

Как отмечает издания Welt, на мерах настаивают страны Балтии. В частности, Литва, Эстония, Латвия и Швеция обвинили российские власти в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, обвинения — голословны. Он предположил, что Прибалтика хочет оставить Евросоюз без российской рыбы и получить конкурентное преимущество.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о резком росте объемов вывоза рыбной продукции с Дальнего Востока. За первые недели января оттуда поставили за рубеж почти 30 тысяч тонн, это рекордный показатель за последние пять лет. Для сравнения, в январе 2023-го из региона было экспортировано чуть более 12 тысяч тонн рыбной продукции.

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      Юлия Мискевич
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