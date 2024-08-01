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14:34, 1 августа 2024Ценности

Фанаты оценили внешность Ольги Бузовой без макияжа фразой «годы идут»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых позирует обнаженной, прикрывшись белой простыней. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует декоративная косметика, а волосы распущены.

Поклонники оценили фотосессию артистки в комментариях под постом следующими фразами: «Годы идут», «Зачем губы сделала?», «Очень постарела», «А где сама Бузова?», «Красивая и естественная», «Шикарная Оля».

В мае Ольга Бузова ответила на слухи о пластике и раскрыла свой вес. Тогда певица заявила, что никогда прежде не прибегала к пластическим операциям. По ее словам, за минувшие 20 лет она совсем не изменилась.

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      Карина Черных
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