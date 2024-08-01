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08:00, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Расплакавшийся посреди ночи парень узнал шутку невесты о нем и задумался о расставании

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, что задумался о расставании с невестой после семи лет отношений из-за одной ее шутки. Большинство комментаторов сочли его обеспокоенность обоснованной.

По словам автора поста, в прошлом году он некоторое время сильно переживал из-за проблем на работе. «Я просто не знал, что со мной происходит в психологическом плане. Однажды ночью я внезапно и без какой-либо причины начал плакать», — добавил парень. Девушка удивилась его слезам, однако утешила его.

Спустя некоторое время молодого человека повысили на работе, и его эмоциональное состояние наладилось. Затем он сделал девушке предложение.

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«Но на прошлой неделе я узнал кое-что, что по-настоящему меня ранило», — продолжил рассказчик. Сестра молодого человека узнала от близкой подруги, что его невеста смеялась над его переживаниями. «Моя невеста пошутила о том, как я плакал в прошлом году, она сказала, что это показалось ей мерзким», — заявил парень.

Автор поста поговорил на эту тему с невестой и она подтвердила слова его сестры, однако заверила, что говорила о его слезах не всерьез. По словам девушки, в действительности ей понравилось, что жених может свободно выражать свои чувства рядом с ней. Однако молодой человек не поверил невесте и начал задумываться о расставании.

«Ей показалось мерзким, что у тебя тоже есть чувства. О Боже», «Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать», «Ей нужно повзрослеть», — поддержали рассказчика комментаторы. Однако другие пользователи посоветовали еще раз обсудить конфликт с невестой и не принимать скоропалительных решений.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как жена поймала его за странным занятием в видеоигре и сильно расстроилась. По словам автора поста, из-за произошедшего они с супругой оказались на грани развода.

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      Олег Давыдов
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