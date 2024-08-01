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15:10, 1 августа 2024Силовые структуры

Гендиректор Военторга Павлов отказался признать вину по делу о хищениях

Гендиректор Военторга Павлов заявил, что не признает вину по делу о хищениях
Начало событий в новости МВД попросило арестовать фигурантов дела АО «Военторг» по обвинению в хищении у Минобороны
Владимир Павлов

Владимир Павлов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На заседании в Мещанском районном суде генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов заявил, что не признает вину по делу о хищениях при выполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны России. Об этом из зала суда сообщает корреспондент РИА Новости.

Павлов заявил, что в материалах дела он не увидел ни одного факта, указывающего на какую-либо его вину. Кроме того, он сказал, что не будет скрываться и пообещал сотрудничать со следствием, чтобы доказать невиновность.

Следствие полагает, что в 2019 году обвиняемые заключили госконтракты на поставку «армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей. С декабря 2019 по декабрь 2022 года они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, а затем продали товары Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

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      Анна Габай
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