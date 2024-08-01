МВД попросило арестовать фигурантов дела АО «Военторг» по обвинению в хищении у Минобороны

Волк: МВД требует арестовать фигурантов дела АО «Военторг» за хищения у МО

Следователи направили ходатайство об аресте фигурантов дела о хищении в Минобороны (МО) на контрактах с АО «Военторг». Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Мещанский суд Москвы.

Ранее стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемые заключили госконтракты на поставку «армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей. С декабря 2019 по декабрь 2022 года они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, а затем продали товары Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».