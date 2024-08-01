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21:39, 1 августа 2024Мир

Госдеп оценил возможность изменения отношений США и России после обмена заключенными

США отвергли возможность изменения отношений с Россией после обмена заключенными

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель отверг возможность изменения отношений США и России на фоне обмена заключенными, сообщает РИА Новости.

«Речь не идет о перезапуске отношений в каком-либо виде», — заявил он.

По его словам, данная инициатива никак не повлияет на отношения между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. Отмечается, что в списках фигурируют 24 человека, из которых восемь россиян.

При этом Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e российского гражданина Александра Винника, рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными по неизвестной ей причине.

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      Марина Совина
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