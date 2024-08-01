Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 1 августа 2024Мир

ХАМАС опровергло информацию о ликвидации лидера своего боевого крыла

Al Jazeera: ХАМАС опровергло информацию о ликвидации лидера ад-Дейфа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

ХАМАС опровергло официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевого крыла организации Мухаммада ад-Дейфа. Об этом в интервью Al Jazeera сообщил зампредседателя палестинского исламистского движения в секторе Газа Халил аль-Хайя.

«Мухаммад ад-Дейф слышит вас сейчас и высмеивает вашу ложь», — сказал представитель боевиков, по словам которого соответствующее заявление было попыткой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдать желаемое за действительное, при этом сорвав мирные переговоры.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой разведки ISA сообщила о ликвидации ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели изучить мирный план Трампа по Украине. Но никаких территориальных уступок не будет

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

      Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

      Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

      В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

      Россиянкам назвали модную одежду на осень

      Член СПЧ сообщила о возможном освобождении журналиста Гершковича из российской колонии

      В Ингушетии нашли скрытый в горах уникальный объект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше