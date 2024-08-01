ХАМАС опровергло информацию о ликвидации лидера своего боевого крыла

Al Jazeera: ХАМАС опровергло информацию о ликвидации лидера ад-Дейфа

ХАМАС опровергло официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевого крыла организации Мухаммада ад-Дейфа. Об этом в интервью Al Jazeera сообщил зампредседателя палестинского исламистского движения в секторе Газа Халил аль-Хайя.

«Мухаммад ад-Дейф слышит вас сейчас и высмеивает вашу ложь», — сказал представитель боевиков, по словам которого соответствующее заявление было попыткой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдать желаемое за действительное, при этом сорвав мирные переговоры.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой разведки ISA сообщила о ликвидации ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.